Serie A

Cremonese-Roma1-3: i giallorossi si prendono la vetta della classifica

Pubblicato il

Cremonese-Roma 1-3.  La gara si sblocca al 17′ con il mancino di Soulé. Nella ripresa rosso per Gasperini ma Ferguson fa 2-0 e Wesley 3-0 al 69′. Inutile la rete nel recupero di Folino.

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top