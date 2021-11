Criscitelli (Pres. Napoli Club Bologna): “All’Arechi è successo qualcosa di assurdo, gestione dell’ordine pubblico pessima”

Il Presidente del Napoli Club Bologna Maurizio Criscitelli, presente allo stadio con altri tifosi del Napoli non residenti ha raccontato ai nostri microfoni la sua difficile esperienza allo stadio Arechi in occasione di Salernitana-Napoli.

“ Gestione dell’ordine pubblico pessimo, a 20 minuti dalla fine le forze dell’ordine non erano in grado più di garantire l’ordine nel settore dove eravamo ubicati e ci hanno ordinato di lasciare lo stadio. Ora mi chiedo: Per ordine pubblico chiudete un settore, peró permette di stare fianco a fianco le due tifoserie? Scelta inconcepibile oltre che scellerata. Ormai, è evidente che esistano due pesi e due misure. All’Arechi si può tutto, cori fumogeni bombe, al Maradona, anche sventolare una bandiera è vietato. Prima o poi qualcuno ci darà una spiegazione?”.

