Cristante, Roma: “Obiettivo Champions, dobbiamo vincere contro il Napoli”

Bryan Cristante, dopo la partita contro lo Shaktar, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del match di domenica.

Domenica sera la Roma sfiderà il Napoli all’Olimpico e Cristante sottolinea il fatto che si deve vincere. Queste le sue parole:

“Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi nella ripresa abbiamo segnato e chiuso bene gli spazi. In Italia ogni gara è difficile perché non ci sono gli spazi che troviamo in Europa.

Domenica dobbiamo vincere e provare a fare meglio rispetto a quanto fatto contro il Parma. Obiettivo? Vogliamo andare il più avanti possibile in Europa, in campionato proveremo a giocarci la Champions League.“

