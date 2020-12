Cristiana Sinagra: “Diego ha lasciato tanto alla gente. Adesso è in Paradiso”

A Radio Amore Campania è intervenuta Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Maradona Junior. Queste le sue parole.



“Ci sono state tante cose che non mi sono piaciute su Diego Armando Maradona, tante calunnie, bugie. Ma di bello c’è stato l’amore della gente nei suoi confronti. Questo ti fa capire Diego cosa è stato capace di lasciare sulla sua gente. Maradona aveva cinquanta famiglie sulle spalle? Non voglio entrare nei dettagli, però posso dire che aveva un grande cuore e non mi meraviglierebbe. L’ho visto con i miei occhi, si è levato delle cose di dosso per regalarle a chi ne aveva bisogno”. La Sinagra, come tutti, vuole vederci chiaro sulla morte dell’ex Pibe de Oro: “Vogliamo la verità, penso sia la priorità in questo momento“.

Sul ricordo che la lega di più a Maradona: “Le cose sono tante, ho sempre detto che lui aveva un grande cuore. Quello che ha fatto lo ha sempre detto e dichiarato, come tutti gli errori. È una persona che ha ammesso di essersi fatto tanto male, che per colpa della droga non si è goduto gli anni. Questo ti fa capire cosa aveva dentro e chi era veramente Maradona. Ha cercato di riunire tutti i figli, questo fa capire la grandezza umana e cosa aveva dentro. Lui è in Paradiso sicuramente, non ho dubbi. Quanti uomini senza fare uso di droga fanno cose terribili. Ho passato un periodo terribile per mio figlio ed il Covid, ringrazio il dottor Ascierto, grazie a lui non è andato in terapia intensiva“.

