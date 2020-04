Cristiano Ronaldo & Co, non c’è ancora una data di rientro per gli juventini

Da Cristiano Ronaldo a Douglas Costa, sono nove i giocatori della Juventus che hanno raggiunto le famiglia. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport.

Mezza Juventus è ancora sparpagliata per il mondo e non si sa di preciso quando rientrerà a Torino.Verosimilmente tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, per essere pronti ad allenarsi il 4 maggio nel caso in cui arrivi il via libera dal Governo, ma senza alcun diktat da parte della società.

Da Cristiano Ronaldo a Douglas Costa, sono 9 i bianconeri che hanno raggiunto le famiglie: CR7 è stato il primo a volare via, quando ancora non c’erano stati casi di COVID-19 in Serie A, e ha fatto auto isolamento e test nella sua Madeira, gli altri sono partiti dopo l’esito (negativo) del tampone: oltre ai due già citati, sono Higuain, Khedira, Pjanic, Szczesny, Alex Sandro, Danilo e Rabiot. I contatti con Fabio Paratici sono giornalieri, ma il club ha scelto di non imporre una data vista l’incertezza attuale e il tour de force che li aspetterà se si ricomincerà a giocare: meglio che stiano con le famiglie il più possibile per tornare più sereni. I giocatori sanno che il 4 maggio potrebbe arrivare il via libera e che una volta rientrati in Italia, prima di potersi allenare dovranno fare altri 14 giorni di quarantena (obbligatoria per chi torna dall’estero) e la Juventus conta sul loro senso di responsabilità perché siano arruolabili quando arriverà l’ok per la ripresa.

Intanto Rugani ieri ha postato la sua gioia per il ritorno a casa: dopo oltre un mese passato in isolamento al J Hotel (il difensore, risultato positivo l’11 marzo scorso, è stato il primo contagiato della Serie A) ha potuto riabbracciare la compagna Michela Persico dopo la negatività ai tamponi di controllo, anche lei positiva,ma guarita, e in dolce attesa. «Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro — ha scritto al figlio che deve nascere —. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente insieme». Negativo pure Matuidi, resta in attesa solo Dybala, l’ultimo bianconero a essere stato contagiato: primo test negativo ma bisogna attendere i controlli di conferma.

