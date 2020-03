Bel gesto di solidarietà del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo.

Il tre volte Pallone d’Oro ha deciso di trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali per aiutare a combattere la pandemia da coronavirus.

Ronaldo ha deciso di farsi carico anche dei dottori e dei lavoratori che presteranno il servizio all’interno dei suoi hotel.

