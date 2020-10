Cristiano Ronaldo risponde a Spadafora: “Falso, rispettato il protocollo”

Nel corso di una diretta su Instagram, Cristiano Ronaldo ha voluto rispondere alle parole del Ministro Spadafora di ieri.

Il portoghese ha risposto così:

“Tutto falso, ho rispettato il protocollo. Come vedete sto bene. Sono asintomatico e questa notte ho dormito bene. Vi volevo ringraziare per i tanti messaggi di supporto che mi avete mandato. Spero di tornare presto ad allenarmi, giocare e godermi la vita. La quarantena la sto passando a casa, a Torino. La mia famiglia vive in un altro piano di casa e non abbiamo contatti. Quando stai bene di testa non hai problemi. Non è vero che ho violato il protocollo.

Sono tornato con una aeroambulanza, non ho avuto contatti con nessuno. Ho fatto tutto con autorizzazione. Quello di cui si parla è tutto falso. Un signore di cui non voglio fare il nome in Italia dice che non ho seguito il protocollo, ma è falso. Io ho rispettato e rispetterò i protocolli. Sono tranquillo.”

A riportare le parole di Cristiano Ronaldo è il portale calciomercato.com

