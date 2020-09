Il portale calciomercato.com riporta le ultime riguardo la Nazionale portoghese in ritiro ed in particolare di un problema per Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato dalla Federcalcio lusitana, infatti, l’attaccante della Juventus si è fermato per un problema al piede destro. Nel dettaglio, si tratterebbe di un’infezione ad un dito del piede destro; questo problema lo mette in dubbio per la sfida di Nations League di sabato sera tra Portogallo e Croazia.

