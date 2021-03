Cristiano Ronaldo verso la cessione, dalla Francia sicuri della sua prossima squadra

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus già alla fine di questa stagione. Ecco quale potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Cristiano Ronaldo non è riuscito nella missione di riportare la Champions League alla Juventus ed è fin dal post eliminazione contro il Porto che si parla del suo immediato futuro lontano da Torino. Come confermato anche da Maurizio Pistocchi via social, i media europei hanno pochi dubbi a riguardo: dopo questa cocente eliminazione agli ottavi, Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus.

Ma quale sarà la prossima destinazione dell’asso portoghese? Secondo gli spagnoli di AS, CR7 lascerà la Juventus prima della scadenza del contratto, mentre dalla Francia si fanno ipotesi piuttosto concrete: Le Parisien infatti sostiene che ci siano fitti contatti tra Jorge Mendes, agente del portoghese, ed Al Khelaifi, presidente del PSG.

Ecco il tweet di Pistocchi:

💣Secondo “AS” Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juve prima della scadenza del suo contratto, mentre “Le Parisien” conferma che i contatti tra Al Khelaifi e Jorge Mendes continuano 💣 pic.twitter.com/n2YkQcRv7A — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 12, 2021

