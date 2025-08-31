Serie A

Crollo Inter! L’Udinese sbanca il Meazza

Pubblicato il

Dopo la roboante vittoria ai danni del Torino nella prima giornata l’Inter cade al secondo turno

 

I nerazzurri perdono la prima in casa contro l’Udinese.

Risultato finale 1-2

