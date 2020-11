Crosetti: “Italia, questa è la generazione del bel gioco”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Crosetti di Repubblica.

Crosetti si è soffermato a parlare della Nazionale Italiana che tanto sta facendo bene. Di seguito le sue parole:

“È stupefacente che la Nazionale in un momento così precario riesca a giocare così bene. Nel momento più caotico dal dopoguerra in avanti, sbuca questa splendida anomalia sul piano del gioco che ora dovrà essere testata contro avversari più importanti. Generazione dei centrocampisti? Sulle generazioni si può fare poco, come per le annate del vino.

Quando l’uva è buona, l’enotecnico fa la differenza. Porta questo alla generazione del bel gioco, il centrocampista è colui che crea il gioco ed abbiamo di nuovo una nazionale che gioca. Quello del gioco è una tendenza rinvigorita dal Barcellona di Guardiola che aveva il centrocampo più forte del mondo. Pirlo? Gli ho visto fare cose che voi umani, aveva una visione che era incredibile.“

