Il Bologna batte 3-2 in rimonta il Crotone in una gara valida per la 28 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale i gol di Soumaro, Schouten e Skov Olsen per il Bologna mentre sono inutili le reti del momentaneo 2-0 segnate da Messias e Simy per il Crotone.

Con questa vittoria la squadra allenata da Mihajlovic è praticamente ad un passo dalla salvezza mentre il Crotone resta ultimo in classifica.

Comments

comments