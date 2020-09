Crotone, il ds: “Ho contattato oggi Giuntoli per Luperto, è perfetto per noi”

Sebastiano Luperto cercato dal Crotone. Queste le parole del direttore sportivo dei calabresi Peppe Ursino a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ho contattato oggi Giuntoli e mi ha fatto intendere che c’è una chance di prendere in prestito. Luperto, ma l’affare è legato alla possibile cessione di Koulibaly. Sebastiano per noi sarebbe perfetto, noi lo vogliamo e lui sarebbe contento di venire. Qui troverebbe la continuità che gli serve e un tecnico come Stroppa che ha sempre fatto crescere i suoi ragazzi. Per il Napoli sarebbe la soluzione migliore, l’anno prossimo si ritroverebbe un giocatore con un anno di esperienza in serie A”.

