Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Luperto ci piace molto. Si stanno parlando Ursino e Giuntoli, anche perché il Napoli ha in uscita alcuni difensori centrali, siamo in attesa di capire i loro movimenti. Una grande coppia con Lisandro. La garanzia del Crotone è di farlo crescere come tanti altri. Anche Ounas dal Napoli? Magari.”

