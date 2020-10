La Juventus non va oltre il pareggio con il Crotone nell’anticipo del sabato sera di Serie A.

Il risultato finale è stato deciso dal gol di Simy per il Crotone e di Morata per la Juventus. I bianconeri non convincono e nonostante la vittoria a tavolino con il Napoli restano fermi a 8 punti in classifica.

