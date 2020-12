Sebastiano Luperto, difensore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Napoli, sua ex squadra.

“Sicuramente sarà una partita molto forte a livello emotivo, ma sono concentrato e motivato per far bene. Nelle prime partite abbiamo affrontato molte grandi squadre, ma potevamo fare meglio e raccogliere qualche punto in più. Oggi però vogliamo invertire il trend e centrare un risultato positivo”.

