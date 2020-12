Crotone-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri: out Fabian, giocano Demme e Petagna!

Avrà inizio alle 18 la gara, valevole per il decimo turno di Serie A, tra Crotone e Napoli ed ecco le scelte di Gattuso.

Non ci sarà Fabian Ruiz, che negli ultimi giorni ha accusato un fastidio muscolare e si accomoda in panchina: sarà Demme, dunque, ad affiancare Bakayoko in mediana. Turno di riposo anche per Dries Mertens, che sarà sostituito da Andrea Petagna: alle spalle del centravanti, il terzetto composto da Insigne, Zielinski e Lozano.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

