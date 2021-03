Qui Crotone – La squadra calabrese si prepara alla sfida di Napoli di sabato sera. Questo il report della seduta di oggi.

I rossoblù si sono ritrovati questa mattina all’Antico Borgo e, dopo l’appuntamento in sala video, sono scesi in campo: nel menu odierno riscaldamento, fase centrale con focus sulla tattica e chiusura dedicata ad una partitella a campo ridotto. Luperto e Ounas hanno preso parte alla sessione.

Per domani è in programma un’altra seduta mattutina al centro sportivo.

