Il Crotone batte lo Spezia 4-1 in una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale i gol di Messias (doppietta), Reca e Eduardo per il Crotone e la rete di Farias per lo Spezia. Per i rossoblu questa è la prima vittoria stagionale che permette loro di fare un passo in avanti importante in chiave salvezza.

Comments

comments