Crotone, tutti disponibili (anche se non al meglio) contro il Napoli

Il Crotone torna ad avere tutti i giocatori disponibili per l’importante sfida contro il Napoli. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

“Tempi duri per Serse Cosmi che è chiamato a fare delle scelte importanti e schierare finalmente quella che è la sua squadra titolare. Tutti disponibili, ma non tutti al meglio. Gli acciaccati, paradossalmente gli ex di turno Ounas e Luperto, vengono da due infortuni ma entrambi da martedì stanno lavorando insieme al resto dei compagni. Probabilmente Cosmi non li schiererà dall’inizio. Stesso discorso per l’infortunato di lungo corso Cigarini, che ormai si allena regolarmente ma difficilmente troverà in questa gara una maglia da titolare.

Da verificare le condizioni dei due esterni Reca e Pedro Pereira, entrambi impegnati con le rispettive nazionali ed hanno fatto rientro solo nel tardo pomeriggio di ieri. L’idea è cercare di recuperare almeno Reca perché l’unico esterno sinistro di ruolo, in modo da non sacrificare Molina impiegandolo invece come interno di centrocampo. Se Pedro Pereira dovesse accusare un po’ di stanchezza, il tecnico può contare su Rispoli, esterno destro naturale. In mezzo dovrebbe giocare Benali con Messias al suo fianco. In attacco posto fisso per bomber Simy in coppia con Di Carmine.

Qualche dubbio anche in difesa. La certezza è Golemic in mezzo, ma non ci sono mancini se non Luperto. Potrebbe essere sacrificato Magallan, ma Cuomo lo insidia da vicino mentre a destra si piazzerebbe Djidji”.

