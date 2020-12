Giuseppe Cruciani, conduttore della trasmissione ‘La Zanzara’ su Radio24, è tornato sulla polemica che lo ha coinvolto in questi giorni su Maradona.

“Maradona non è mai sceso a patti con nessuno? Con qualcuno si! Da qualcuno la pigliava la cocaina! Con qualcuno a patti scendeva, per me libero di farlo. Stanno massacrando Mughini, ma ha raccontato solo la realtà”

