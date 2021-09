Ct Camerun presenta Anguissa: “Unisce qualità tecnica e duttilità”

Toni Coincecao, ct del Camerun, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio KissKissNapoli. Le sue dichiarazioni.

“Anguissa si è calato perfettamente nella realtà napoletana ed ha dato un contributo molto importante. Può giocare in due sistemi di gioco, l’opportunità Napoli per lui è ottima e può esprimersi al meglio.

Unisce qualità tecnica a quella di essere duttile a centrocampo. E’ adatto nel 4-2-3-1 o anche nel 442 o nel 4-3-3.

Può anche spingersi in avanti, è capace di recuperare palla ed è prezioso anche nell’ultimo passaggio. Forse deve provare a calciare più spesso in porta per fare goal.

Fosse per me sarebbe giusto fare meno appuntamenti con le nazionali durante l’anno e farli durare di più. La pausa nazionali dovrebbe essere strutturata meglio.”

Comments

comments