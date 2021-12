Ct Ungheria: “Il Napoli ha perso il primato a causa dei tanti infortuni dei maggiori interpreti del suo gioco”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Rossi, ct dell’Ungheria.

“Sallai è un ragazzo pronto per cimentarsi nei top campionati. È seguito da squadre importanti, è appetito ed ha anche grandi margini di miglioramento. Dal punto di vista mentale è predisposto al miglioramento. Andando in Serie A o in Liga pagherebbe un momento iniziale di adattamento riuscendo poi ad offrire prestazioni di rilievo. Tecnicamente e tatticamente può assolutamente giocare nel campionato italiano. Nonostante sia alto 192 centimetri è anche veloce sul lungo. Negli spazi brevi non è un fulmine di guerra ma lavora di corpo e di piedi. Ha un mancino educato, una buonissima personalità da dietro senza paura ci assumersi rischi. Lo ritengo un giocatore completo.”

Lui al Napoli? “Non so, non ho parlato con nessuno perché non ho contatti con le squadre italiane. Il Napoli ha perso il primato a causa dei tanti infortuni dei maggiori interpreti del suo gioco. Perdere questi calciatori è dura. Nonostante tutto la squadra ha mantenuto dignitosamente il campo. Ho sentito critiche assurde contro l’Empoli, avessero giocato tutta la notte non avrebbero segnato perché la porta avversaria sembrava protetta da qualcosa di straordinario. Peggio di come sta andando dal punto di vista dei contrattempi sembra difficile”.

