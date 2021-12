CTS, Ciciliano: “In Italia 10 giorni di quarantena obbligatori per i giocatori al rientro dalla Coppa d’Africa”

A Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ciciliano, membro del Cts.

“Coppa d’Africa? Ad oggi il rientro in Italia da parte dei cittadini italiani e stranieri che risiedono stabilmente nel nostro Paese, provenienti dal Camerun (inserito all’interno dell’elenco E dell’ordinanza del Ministero della Salute, ndr) prevede precise procedure da eseguire. Bisogna infatti sottoporsi a tampone entro 72 ore prima dell’ingresso in Italia, rispettare un periodo di quarantena obbligatorio di 10 giorni al seguito del quale dovrà essere effettuato un ulteriore tampone molecolare per tornare in libertà e lasciare la quarantena”.

