Cuadrado si sfoga per la decisione arbitrale in Brasile-Colombia, ma non lo fece per Juventus-Inter

Juan Cuadrado si sfoga sui social per la direzione arbitrale di Brasile-Colombia, ma il ricordo di Juventus-Inter è ancora vivo.

L’episodio contestato è quello relativo al pari del Brasile. Neymar colpisce l’arbitro Pitana che sembra in procinto di fermare il gioco, ma poi lascia proseguire ed arriva il pareggio di Firmino. Juan Cuadrado si è sfogato così sui social:

“Non è questione di non saper perdere ma le regole sono regole.”

Una frase curiosa, dato che il colombiano è stato protagonista in negativo per la decisione arbitrale durante Juventus-Inter. Il rigore per i bianconeri arrivò per un presunto fallo di Perisic su Cuadrado ma rivedendo l’azione fu proprio il colombiano a colpire il croato dell’Inter… dove poi arrivò il rigore per la Juventus (che portò alla vittoria). Su questo sfogo è arrivato anche il commento ironico di Paolo Ziliani:

Comments

comments