Cucchi: “Il Napoli è candidato allo Scudetto e può dire la sua anche in Europa”

Riccardo Cucchi, storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, per dire la sua sul Napoli.

La Lazio del primo tempo è stata da stropicciarsi gli occhi, mentre con la Samp, forse, la testa era già alla Champions. Il Borussia è stato un po’ superficiale. Il Napoli può arrivare fino in fondo all’Europa League ed ho messo il Napoli tra le candidate per lo scudetto. Rino Gattuso sta dimostrando adattamento ed intelligenza per l’ambiente di Napoli ed il club ha messo a disposizione diversi colpi per rafforzare una squadra già forte.

Sarà una stagione dove le difficoltà di Inter e Juve potrebbero aprire scenari per altri club. La Juve resta favorita, ma il passaggio da Sarri a Pirlo comporterà dei problemi. Sarri non è stato compreso alla Juventus e credo che avrebbe meritato un’altra chance. Sarri mi sembra adatto a Firenze”.

Comments

comments