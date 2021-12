Cucci: “Con la mia esperienza potrei fare l’allenatore del Napoli”

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“L’emergenza è in casa di tutti, bisogna far finta di niente perchè l’unico male che viene è dal pensiero. La forza del Napoli è aver acquisito una maturità fortissima con giocatori di qualità. Il messaggio che sta lanciando questa stagione è che va avanti chi se la cava tirando dritto nonostante le difficoltà. Con la mia esperienza potrei fare l’allenatore del Napoli, farei discorsi diversi ed una preparazione cosciente del pericolo di avversari modesti. Non bisogna essere belli solo contro i belli, ma anche contro i brutti”.

