Curioni, Ass. Reggio Emilia: “Ancora non c’è ufficialità, pronti ad accogliere Juventus e Napoli”

L’assessore Curioni, con delega allo sport, è intervenuta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della Supercoppa Italiana che si disputerà a Reggio Emilia.

L’assessore ha ribadito che ancora non c’è l’ufficialità ma ha voluto sottolineare che la città di Reggio Emilia è pronta ad accogliere Juventus e Napoli. Di seguito le sue parole:

“Non è ancora arrivata l’ufficialità, sono ore concitate. Siamo pronti ad accogliere Juventus e Napoli in occasione della partita di Supercoppa Italiana; questo credo sia un grande riconoscimento per Reggio Emilia e dimostra come sappiamo gestire grandi eventi sportivi.

Ci fa molto piacere che si è pensato a Reggio Emilia, la Nazionale Italiana tra l’altro ha anche visitato una delle nostre eccellenze nei giorni nostri. Siamo molto contenti e soddisfatti. I grandi eventi li abbiamo ospitati, per farlo bisogna avere grandi impianti ma anche una grande organizzazione. Purtroppo non potremo ospitare i tifosi, ci dispiace molto; io credo che in questi mesi sia mancata tanto la scuola e lo sport.

Credo che oggi questo Paese è ancora in emergenza sanitaria e la priorità in questo momento è la salute dei cittadini. Speriamo che finisca il prima possibile perché c’è necessità di ricominciare. Questo limita l’aspetto organizzativo perché gli eventi sportivi non sono solo il momento in cui si gioca ma tutto il contesto che c’è attorno. La Supercoppa è un evento nazionale ed internazionale in sé ed avrà un impatto diverso sulla città.“

Comments

comments