Curiosità – La tesi scritta da Andrea Pirlo: “Il calcio che vorrei”

Un documento di 30 pagine, questa la tesi con cui Andrea Pirlo ha presentato la propria idea di calcio a Coverciano per prendere il patentito da allenatore Uefa Pro.

“Il Calcio che vorrei” è il nome della tesi fatta da Pirlo, neo-allenatore della Juventus. Per lui il calcio deve essere propositivo, di possesso e di attacco; il pallone è la base di tutto, dove la squadra deve cercare di tenerlo il più possibile in attacco e, nel caso in cui si perda, da recuperare con ferocia.

Questi i principi base che ha illustrato per conseguire il patentito da allenatore Uefa Pro. A seguire trovate il documento della tesi:

andrea-pirlo_tesi

