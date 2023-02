Curiosità, Pizza al volo per la first lady americana

Come fa sapere ‘Il Mattino’, dopo aver saputo della sosta a Napoli la first lady americana, Jill Biden ha pensato subito di cenare con la mitica pizza napoletana.

Lo sfizio, infatti, è venuto direttamente alla first lady americana, Jill Biden, consorte del presidente degli Usa, Joe. Di ritorno dalla sua visita ufficiale in Kenya, a bordo dell’Executive One Foxtrot, la signora Biden, quando ha saputo che l’aereo stava per atterrare a Napoli per una

tappa tecnica di rifornimento carburante, non

ha esitato un attimo e ha pensato subito di cenare con la mitica pizza napoletana. Ma non

una qualunque: quella di Enzo Coccia. Così è

partito un messaggio Whatsapp all’indirizzo

dello storico locale “La notizia 53” di via Caravaggio. Dieci margherite e nove diavole, con

salame piccante. Destinazione base americana di Capodichino. Ore 21.30, in punto. Strettissimo il riserbo, rigoroso l’ordine. Qualcosa di così strano e curioso che ci ha pensato lo stesso Enzo Coccia a fare la consegna.

«Con un mio collaboratore arriviamo a Capodichino, nella posizione inviata per il ritiro; qui la sorveglianza mi ferma e con rigide misure di sicurezza mi impone di fermarmi. Come in un film d’azione vedo a quel punto spuntare alle mie spalle un blindato della polizia americana, da cui scende una persona che provvede al ritiro delle pizze e al pagamento con una carta di credito».

Ma quello che Coccia non poteva proprio immaginare è che ad addentare quelle pizze arrivate «a volo a volo» sulla pista di Capodichino sarebbe stata la first lady in persona. A dirglielo, un’ora dopo, è stato un altro messaggio su Whatsapp da parte dello stesso numero da cui era partito l’ordine, forse uno dei componenti dello staff presidenziale. Inequivocabile la foto: le diciannove pizze erano sull’aereo della signora Biden, diretto a Washington. Ma negli Usa non sono mai arrivate. Mangiate direttamente a bordo.

