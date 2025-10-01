Curva A espone striscione all’esterno dello stadio

Così lo striscione: “Nessuna stella potrà brillare mai davvero finchè l’ultimo bambino sulla terra… continuerà a morire per la guerra”

Pare non fosse stato possibile introdurlo e mostrarlo all’interno del Maradona…e allora la Curva A non si è persa d’animo e lo ha srotolato all’esterno. Forte e chiaro il messaggio dei tifosi del Napoli!

Comments

comments