Cutrone, la smentita di Sky: “Napoli al completo, non è un obbiettivo”

Patrick Cutrone non è un obbiettivo del Napoli, parola di Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport a Radio Marte.

“Cutrone al Napoli? Detta così non risulta. Llorente e Milik comunque non hanno fatto parte della squadra. Teoricamente non serve un’altra punta. Scambio con Petagna? Fossi in lui resterei a Napoli. La vedo difficile, poi per carità, le vie del mercato sono infinite. Obiettivamente, con tutto il rispetto per Cutrone, credo che gli attaccanti del Napoli oggi siano più forti di lui”.

