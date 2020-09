Dall’essere una normale carta di bronzo dal valore di 64 ad essere il terzo difensore più forte di FIFA. La crescita esponenziale di Koulibaly spiegata dai numeri del videogioco calcistico più famoso al Mondo.



Koulibaly’s EVOLUTION in @EASPORTSFIFA 🎮:

24 rating difference, his first card was a 64 in FIFA13 ➡️ 88 in FIFA21 💙 pic.twitter.com/avrl5xc8Mw

— Italian Football TV (@IFTVofficial) September 15, 2020