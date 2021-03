Da Allegri a Koulibaly, come cambierà il Napoli con o senza Champions

Il Napoli del futuro sarà fortemente condizionato dall’approdo o meno in Champions League. Ecco come scrive il Corriere dello Sport.

“Aurelio al bivio. De Laurentiis pronto ad investire soltanto in caso di qualificazione. Pronti due piani per il Napoli: sarà decisiva la Champions”.

Così titola l’edizione regionale del Corriere dello Sport. Due piani diversi per De Laurentiis, con la qualificazione in Champions League a fare da spartiacque sul Napoli che verrà.

CON LA CHAMPIONS – La prima ipotesi è quella in cui il Napoli riuscisse ad agganciare a fine stagione almeno il quarto posto, garantendosi i conseguenti circa 40 milioni di euro dalla conquista della Champions e che consentirebbero di fare investimenti. Innanzitutto la qualificazione permetterebbe di trattenere i big, poi ci sarebbe il capitolo sul tecnico cui affidare la squadra. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: “Nel piano-A il tecnico del futuro avrebbe fattezze dense anche di autorevolezza e De Laurentiis una telefonata ad Allegri non la risparmierebbe, né ignorerebbe Benitez o Fonseca, gli stranieri che per ragioni diverse lo stuzzicano e gli trasmettono certezze”.

SENZA CHAMPIONS – La seconda ipotesi è quella in cui il Napoli non riuscisse a raggiungere le posizioni utili per la qualificazione in Champions League. Niente Allegri, niente Fonseca, con l’Europa League il Napoli dovrebbe per forza di cose ridimensionare le proprie aspettative e ripartire con un progetto nuovo. Il Corriere dello Sport ipotizza che, in questo caso, De Laurentiis punterebbe su un tecnico giovane, come Juric o De Zerbi e che, soprattutto, sarà costretto a cessioni importanti per ridurre il monte ingaggi e potersi permettere un minimo di mercato per il nuovo progetto tecnico. La lista delle cessioni è molto probabili inizi con il nome di Koulibaly.

