Da Allegri a Mazzarri, passando per Benitez: si apre il “toto-panchina”, ma Gattuso è ancora lì

Max Allegri, Rafa Benitez e Walter Mazzarri, questi i tre nomi che, secondo la stampa, avrebbe già contattato De Laurentiis.

Si racconta di un Aurelio De Laurentiis con il telefono bollente dopo chiamate a destra e telefonate a manca. Già contattato Rafa Benitez, e non solo, per un “post-Gattuso” che ancora non c’è. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“trova un suo fondamento anche il vecchio pallino che porta a Massimiliano Allegri, su cui c’è già il forte interesse della Roma. De Laurentiis ha provato in passato a convincere Max, e tra i due si è stabilita una complicità fatta di telefonate”.

La sorpresa è legata al nome di un altro eventuale ritorno, quello di Walter Mazzarri, anche lui fermo: “Sullo sfondo (ri)spunta anche il nome di Mazzarri, invocato dai tifosi”.

Comments

comments