Da Calciopoli a Suarez, la Juventus si fa la domanda e si da la risposta

Assemblea degli azionisti della Juventus. Emergono le prime indiscrezioni su due argomenti trattati in casa bianconera.

Calciopoli. Alla domanda di uno degli azionisti sulla vicenda calciopoli, per loro ferita ancora non rimarginata, questa sarebbe stata la replica riportata da Calcio & Finanza:

“Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR . Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società”.

Caso Suarez. Un altro azionista ha chiesto chiarimenti in merito alla vicenda dell’inchiesta sull’esame dell’uruguaiano Suarez per ottenere il passaporto italiano ed essere tesserato quindi dalla Juventus come calciatore comunitario. Questa sarebbe stata la replica riportata da Calciomercatoweb:

“La Juventus non ha organizzato l’esame di Luis Suarez. Non sussiste nessun rischio di responsabilità per la società. La società è del tutto estranea alla vicenda dell’esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente la volontà di non tesserarlo”.

