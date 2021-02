Da Castel Volturno, il report dell’allenamento: Napoli al lavoro verso il Granada

Il Napoli al lavoro a Castel Volturno, gli azzurri preparano il match contro il Granada. Ecco il report ufficiale dell’allenamento.

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Granada per i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma domani in Spagna (ore 21).

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la seduta con una fase di riscaldamento e torello.

Successivamente lavoro finalizzato alla velocità, esercitazione tattica prima per reparti e poi di gruppo.

Chiusura con sessione di tiri in porta.

