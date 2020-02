Da Castel Volturno: il report dell’allenamento, palestra per Koulibaly e Llorente

Il Napoli al lavoro a Castel Volturno dopo il pareggio contro il Barcellona, gli azzurri si preparano per la sfida contro il Torino.

Dopo la sfida contro il Barcellona, il Napoli ha ripreso stamattina gli allenamenti al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro il Torino per la 26esima giornata di Serie A in prgramma sabato al San Paolo alle ore 20.45.

La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico in palestra per coloro che hanno giocato dall’inizio in Champions.

Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in attivazione a secco e torello in avvio.

Successivamente seduta tecnico tattica e serie di partitine a campo ridotto.

Malcuit ha svolto lavoro personalizzato sul campo 1. Koulibaly prosegue la sua tabella di riabilitazione lavorando parte in campo e parte in palestra. Palestra anche per Llorente.

Dries Mertens, dopo l’infortunio di ieri che lo ha costretto ad uscire nel match contro il Barcellona, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Dries ha fatto terapie e la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.

Fonte: SSCN.

