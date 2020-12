[DA CONSERVARE] Calendario Napoli: fino a Pasqua tutto d’un fiato in quattro competizioni

Dopo gli anticipi e i posticipi decisi dalla Lega di Serie A il Napoli conosce ora tutte le date e gli orari, nonché gli avversari, delle partite che è chiamato a giocare da domani e fino a Pasqua.

In totale da domani e fino al sabato santo che precede il giorno di Pasqua il Napoli deve giocare 17 partite di campionato (9 in trasferta e 8 in casa), 1 di Supercoppa Italiana (in campo neutro), almeno 1 di Coppa Italia (in casa) e almeno 2 di Europa League (una in trasferta e una in casa).

Questo il calendario completo delle partite del Napoli da domani e fino al giorno di Pasqua.

Comments

comments