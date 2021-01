Da Doha 2014 a Reggio Emilia 2020: lo strano destino di Insigne, il doppio ruolo di Llorente

Napoli e Juventus tornano a sfidarsi in una finale di Supercoppa dopo quelle giocate a Napoli (1990), Pechino (2012) e Doha (2014). La curiosità su Insigne e Llorente.

Sono tre i calciatori delle due squadre presenti già nella finale del 2012 a Pechino: Buffon e Bonucci per la Juventus e Insigne per il Napoli. C’era anche Andrea Pirlo ma come calciatore. Giorgio Chiellini invece era assente per un infortunio.

Sono invece otto i calciatori che erano presenti anche nella finale del 2014 a Doha: Buffon, Bonucci, Chiellini e Morata nella Juventus oltre Pirlo sempre nel ruolo di calciatore, Koulibaly, Ghoulam e Mertens oltre Llorente che però a Doha indossava la maglia bianconera. Lorenzo Insigne invece era assente per un infortunio ai legamenti.

Per Lorenzo Insigne, anche se era nel Napoli sia nel 2012 che nel 2014, è quindi la prima finale di Supercoppa. Infatti nel 2012 è rimasto in panchina mentre quella del 2014 l’ha saltata per infortunio.

Per Llorente la possibilità di giocare la finale di Supercoppa con entrambe le maglie: con quella della Juventus nel 2012 e con quella del Napoli nel 2021.

