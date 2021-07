Da domani e fino al 31 dicembre la mostra su Maradona, anche De Laurentiis all’inaugurazione

Domani alle 11 al Centro Commerciale Jambo a Trentola Ducenta (CE) viene inaugurata dal ministro degli Interni, Luciana Lamorgese una mostra fotografica su Diego Armando Maradona.

L’esposizione, che durerà fino al 31 dicembre e racconta la storia di Maradona attraverso 134 scatti di Sergio Siano.

Dopo l’inaugurazione, verso le 14 circa, è prevista una tavola rotonda dal tema “Il riscatto sociale attraverso lo sport”. Modera Marino Bartoletti e tra gli altri interverranno il fotografo Sergio Siano, il prefetto Bruno Frattasi e in collegamento il ct dell’Albania Edy Reja e Walter Mazzarri.

Ospiti anche Diego Armando Maradona, Giuseppe Bruscolotti e il fondatore del TeDiegum, Oscar Nicolaus. Tra gli invitati anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

In occasione della mostra, sarà in vendita un libro dedicato alla rassegna il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

