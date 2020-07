Da Immobile a Genoa-Lecce: i verdetti che mancano, l’anomala classifica dei rigori, i ‘trop gol’ di giornata

Anche la penultima giornata di questo ‘anomalo’ campionato di Serie A è andata in archivio. Tocca all’ultima giornata di campionato emettere gli ultimi tre verdetti.

I verdetti già emessi.

Juventus campione d’Italia e in Champions League.

Brescia e Spal in Serie B.

Napoli e Roma ai gironi di Europa League.

Milan ai preliminari di Europa League.

I verdetti che mancano.

Inter (79 punti), Atalanta (78) e Lazio (78) si giocano le posizioni in classifica dalla seconda alla quarta. La quarta classificata potrebbe ‘retrocedere’ in Europa League nel caso in cui Napoli e Roma dovessero vincere entrambe le coppe europee. Nel prossimo turno: Atalanta-Inter e Napoli-Lazio.

La terza squadra che retrocede in Serie B. La lotta è tra Genoa (36 punti) e Lecce (35). Prossimo turno: Genoa-Verona e Lecce-Parma.

Il re del gol. Immobile (Lazio) comanda la classifica capocannonieri con 35 gol davanti a Ronaldo (Juventus) con 31. Chi vince la classifica dei capocannonieri in Italia quest’anno vince anche la Scarpa d’Oro. Inoltre a Immobile manca un gol per eguagliare e due per superare il record di 36 gol segnati nello stesso campionato di Serie A stabilito da Higuain con la maglia del Napoli nel 2016.

L’anomala classifica dei rigori. In Serie A finora sono stati assegnati 181 rigori superato anche il record di 140 stabilito nel 1949-50. Dei 181 rigori fischiati 148 sono stati segnati e 33 sbagliati. La Lazio guida la classifica dei rigori a favore con 18 penalty (eguagliato il record del Milan 1950-51). Ma la cosa sorprende è che due squadre in lotta per non retrocedere, Genoa e Lecce, sono rispettivamente al secondo e terzo posto. Ancora più sorprendente è che l’Udinese dopo 37 giornata deve ancora avere un rigore a favore. Da sottolineare anche il Napoli ha avuto più rigori solo del retrocesso Brescia e dell’Udinese.

I ‘trop gol’ di giornata. Tra i gol belli citiamo due su tutti: Chiesa (Fiorentina) e Lautaro (Inter). Ma per la nostra redazione il gol più bello di giornata è quello segnato da Berardi del Sassuolo.

Comments

comments