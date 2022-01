Da inutilizzato a calciatore fondamentale per la squadra: l’eccezionale evoluzione di Lobotka

Da inutilizzato a calciatore fondamentale nell’economia della squadra. Stanislav Lobotka è una delle note più positive di questa stagione.

Ricordiamo tutti la storia a cui legato. Prima voluto da Gattuso che cercava un regista per il suo 4-3-3 e poi qualche mese dopo del tutto inutilizzato dallo stesso tecnico che gli ha sempre preferito altre soluzioni. Nel mezzo anche le critiche da parte dell’ambiente per una condizione fisica non del tutto eccelsa.

Con l’arrivo di Spalletti, seguito da mesi di duro lavoro, Lobotka è riuscito a scalare le gerarchie e ad essere uno dei calciatori fondamentali di questa squadra.

E’ vero che, come dice lo stesso Spalletti, questa squadra di titolari fissi non ne ha ma in questo momento è difficile pensare ad un Napoli senza lui, complice anche l’assenza di Fabian Ruiz.

L’ottima prestazione fatta contro la Juventus dà seguito alle altre precedenti fatte fino ad ora in stagione nelle quali il centrocampista slovacco ha dimostrato di essere determinante soprattutto in fase di possesso.

Pulizia del pallone e grandi movimenti senza palla per creare spazio ai compagni, il Lobotka di quest’anno per il Napoli e i suoi tifosi è una vera e propria scoperta e forse anche una delle certezze per il futuro del club azzurro.

