Da lunedì 14 settembre su Radio Crc ‘Il Sogno Nel Cuore’ con Diego Maradona Junior e Floriana Messina

Anche in questa stagione il grande calcio sarà di casa a Radio Crc Targato Italia.

Da lunedì 14 settembre sulle frequenze 100.500, sul canale 620 del digitale terrestre e sui canali social di Radio Crc Targato Italia andrà in onda “Il Sogno Nel Cuore”, la trasmissione sportiva condotta da Luca Cerchione, Diego Maradona Junior e la showgirl Floriana Messina.

Ospiti, interviste, notizie, approfondimenti e curiosità su tutto quello che appartiene al mondo Napoli e non solo. Offerta da ‘Namare – Tradizione contemporanea’, la trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 e terrà compagnia agli appassionati di calcio per tutta la durata della stagione 2020-2021.

Ogni giorno, al termine del collegamento radiofonico, Luca Cerchione, Diego Maradona Junior e Floriana Messina continueranno a intrattenersi con gli ascoltatori con dirette social dalle 14 alle 14.50 a cui parteciperanno anche i tifosi per porre domande e per suggerire argomenti da sviluppare durante la trasmissione. L’attesa è finita: “Il Sogno Nel Cuore Sta Per Partire” e sarà tutto azzurro.

