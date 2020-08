Da Mancini a De Laurentiis: “Riapriamo gli stadi, mai più senza tifosi”

Il commissario tecnico della Nazionale si unisce all’appello di De Laurentiis per la riapertura parziale degli stadi. Ricordiamo che il Presidente del Napoli, grazie al contributo della Regione Abruzzo, è il primo italiano ad aver riaperto uno stadio ai tifosi da Marzo a questa parte.

“Spero che gli stadi non restino chiusi. E’ la prima cosa che serve. In Russia è prevista una capienza del 50%, in Francia la riapertura sarà col pubblico. Non si possono guardare partite così, non si possono guardare gli sport in generale senza pubblico, dal Tennis alla Formula Uno. Del resto è il calcio di base, i Dilettanti e i settori giovanili quelli che soffrono di più. L’augurio è quello che si possa mandare la gente allo stadio al più presto, in sicurezza, non solo per una questione di introiti ma per dare un segnale di normalità.”

Comments

comments