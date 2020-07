Da Milano: “La Juventus pensa all’esonero di Sarri”

Il portale online calciomercato.it riporta che la Juventus sta facendo delle valutazioni circa l’operato di Sarri come allenatore della squadra bianconera.

Valutazioni che sono cominciate nella notte, dopo il pareggio per 3 a 3 contro il Sassuolo. Nella giornata di oggi si continuerà a parlarne, magari con un incontro d’urgenza della dirigenza in Continassa con la presenza di Agnelli.

A quanto pare il malumore cresce in società, tra chi lo vuole subito esonerato ed in caso di questa possibilità si adotterà la soluzione interna: salto in prima squadra del tecnico della Primavera Zauli o promozione in panchina per Buffon. A prescindere da tutto, comunque, Sarri rischia grosso secondo queste ultime voci.

