Da Milano: pressing del Napoli su Icardi, il calciatore vuole l’Italia

La redazione di Inter News fornisce delle importanti indiscrezioni su un possibile arrivo di Mauro Icardi al Napoli.

Secondo il portale milanese, infatti, oltre al pressing di Juventus e Milan ci sarebbe anche quello del Napoli. Sono ormai tre anni che De Laurentiis ci prova per l’attaccante argentino che sarebbe il calciatore ideale per sostituire Milik, in caso di partenza, e infiammare il San Paolo. Il Napoli, dunque, ci riprova e forse questa può essere la volta buona data la volontà di Icardi di tornare in Italia.

