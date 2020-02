Moreno Longo, allenatore del Torino, deve fare i conti con le assenze in vista della prossima sfida contro il Napoli. Lo riporta il Corriere di Torino.

Nelle pagine interne del Corriere Torino si parla dei granata e della prossima sfida con il Napoli. “Viaggio difficile per Berenguer. Asta benefica per Sami” scrive il quotidiano. Alejandro Berenguer e Vincenzo Millico dovrebbero rimanere fuori dalla lista dei convocati per Napoli-Torino che Moreno Longo diramerà quest’oggi.

