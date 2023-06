Da Torino, Forte: “Schuurs profilo da Real Madrid o Barcellona, ha sofferto soltanto Osimhen! Il Torino lo valuta 25-30 milioni di euro. Contatti col Napoli? Vi spiego”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Camillo Forte, giornalista di Tuttosport da Torino.

“Schuurs non solo è un profilo da Napoli, ma è un profilo da top club come Real Madrid e Barcellona. Dopo due mesi di ambientamento, è stato straripante. L’unico giocatore che gli è passato sopra è stato Osimhen, poi ha tenuto botta contro tutti. Ha ancora molto spazio per migliorare, tra qualche anno può diventare tra i migliori centrali in Europa. Il Torino vuole far cassa per finanziare questo mercato, ma deve anche valutare la sua permanenza. Prendere 25-30 milioni di euro quest’anno potrebbe essere una beffa, visto che tra un anno può valere una cifra come quella di Kim e di tutti i big difensori. Ha subito fatto meglio di Bremer, quindi il Toro vuole tenersi stretto uno come Schuurs e non ascolterà trattative inferiori ai 25 milioni di euro. Assomiglia molto a Kim per certi versi, se guardiamo la leadership che esprimono. Schuurs arriverebbe a Napoli con un anno di esperienza in più in Serie A e questo gli sarebbe a dir poco utile. Sarebbe il profilo giusto. In 38 anni di carriera, ne ho visti pochi con le sue qualità. Contatti con gli azzurri? Al momento c’è il massimo riserbo. Lo stesso Schuurs ed il suo procuratore hanno aperto a valutazioni in estate, la Premier si è già fatta avanti”.

