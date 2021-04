Da Torino-Napoli potrebbe arrivare il gol numero mille del campionato

In attesa del recupero Lazio-Torino e dei due posticipi in programma oggi (Torino-Napoli e Lazio-Milan), dopo le prime 33 giornate in Serie A sono stati segnati 998 gol.

Di questi 998 gol 536 sono stati segnati dalle squadre di casa e 462 da quelle in trasferta.

Questi i top e i flop in materia di gol delle squadre di Serie A.

I MIGLIORI.

ATTACCO : Atalanta con 78 gol (poi Inter 72 e Napoli 71);

: Atalanta con 78 gol (poi Inter 72 e Napoli 71); ATTACCO IN CASA : Atalanta con 47 gol (Napoli secondo con 43 gol);

: Atalanta con 47 gol (Napoli secondo con 43 gol); ATTACCO IN TRASFERTA : Inter con 31 gol (poi Milan e Atalanta con 31 quindi Napoli, Sassuolo e Juventus con 28);

: Inter con 31 gol (poi Milan e Atalanta con 31 quindi Napoli, Sassuolo e Juventus con 28); DIFESA : Inter con 29 gol (Napoli terzo con 37);

: Inter con 29 gol (Napoli terzo con 37); DIFESA IN CASA : Juventus con 13 gol (poi Inter con 15 e Napoli con 17);

: Juventus con 13 gol (poi Inter con 15 e Napoli con 17); DIFESA IN TRASFERTA: Inter con 14 gol (Napoli quinto con 20 gol).

I PEGGIORI.

ATTACCO : Parma con 36 gol;

: Parma con 36 gol; ATTACCO IN CASA : Udinese con 12 gol;

: Udinese con 12 gol; ATTACCO IN TRASFERTA : Genoa 12 gol;

: Genoa 12 gol; DIFESA : Crotone con 83 gol;

: Crotone con 83 gol; DIFESA IN CASA : Benevento con 35 gol;

: Benevento con 35 gol; DIFESA IN TRASFERTA: Crotone con 51 gol.

